В Германии из-за пожара приостановлена работа крупнейшего ПХГ

Подземное газохранилище (ПХГ) в германском Редене приостановило работу на три дня из-за пожара на факельной установке для утилизации горючих паров. Об этом сообщила компания Astora, оператор ПХГ.

Инцидент случился накануне. В результате ЧП никто не пострадал. Вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано.

«В целях безопасности временно до 18:00 пятницы (3 февраля) хранилище выведено из эксплуатации… Инцидент не повлиял на безопасность поставок», – говорится в сообщении.

Федеральное сетевое агентство в свою очередь заявило, что ситуация с газоснабжением остается стабильной.

ПХГ расположено на севере Германии. Оно является самым крупным в ФРГ и одним из крупнейших в Западной Европе. Его рабочий объем составляет около 4 млрд кубических метров.

Ранее ПХГ принадлежало компании Gazprom Germania. 1 апреля 2022 года «Газпром» прекратил участие в своей немецкой «дочке». В том же месяце Gazprom Germania была передана под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ, напоминает «Коммерсантъ».

Берлин, Наталья Петрова

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