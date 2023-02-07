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Вторник, 7 февраля 2023, 16:25 мск

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Разлом не менее 150 км: литосферные плиты сдвинулись после землетрясения в Турции

Архив, фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Мощное землетрясение на юго-востоке Турции привело к геологическому сдвигу. Об этом заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

В результате подземных толчков Аравийская плита переместилась на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. Ученый отметил, что это сравнимо с ситуацией, при которой Турция сдвинулась бы на юго-запад.

Дольони пояснил, что общая величина разлома составила не менее 150 километров. По словам специалиста, все произошло за несколько десятков секунд, передает РИА «Новости».

Напомним, что в ночь на вторник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7, которое привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам. Сильно пострадали и северные провинции Сирии.

По последним данным, число погибших в Турции достигло 3549 человек, ранения получили более 22 тыс. человек. В Сирии, по данным Красного Креста, погибли более 1,5 тыс. человек, еще порядка 3,5 тыс. пострадали.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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