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Четверг, 9 февраля 2023, 14:34 мск

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Под Волгоградом обнаружили разлив нефтепродуктов

В Волгоградской области обнаружили крупный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает межрегиональное управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, разлив отходов битума произошел недалеко от ж/д-станции Котлубань. Кроме того, в этом же месте были найдены стройматериалы, оставшиеся от снесенных и разобранных зданий.

Площадь загрязнения составляет более 2 тысяч квадратных метров. По оценке специалистов, размер ущерба может превысить 7 млн рублей.

Эксперты взяли пробы почвы и провели необходимые экспертизы. Результаты проверки были направлены в прокуратуру для установления ответственных лиц.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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