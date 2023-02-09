Под Волгоградом обнаружили разлив нефтепродуктов

В Волгоградской области обнаружили крупный разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает межрегиональное управлении Росприроднадзора.
По данным ведомства, разлив отходов битума произошел недалеко от ж/д-станции Котлубань. Кроме того, в этом же месте были найдены стройматериалы, оставшиеся от снесенных и разобранных зданий.
Площадь загрязнения составляет более 2 тысяч квадратных метров. По оценке специалистов, размер ущерба может превысить 7 млн рублей.
Эксперты взяли пробы почвы и провели необходимые экспертизы. Результаты проверки были направлены в прокуратуру для установления ответственных лиц.
Волгоград, Зоя Осколкова
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