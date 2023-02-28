В Германии два человека были ранены в результате стрельбы у школы

В Германии два человека пострадали в результате стрельбы у школы. Подозреваемого удалось задержать. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в немецком городе Брамше в Нижней Саксонии. Местные жители услышали звуки выстрелов и вызвали полицию.

При этом в школе никто не пострадал. Отмечается, что ученики и сотрудники образовательного учреждения находятся в безопасности.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В результате пострадали два человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Берлин, Зоя Осколкова

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