ФСБ заявила о предотвращении покушения украинских спецслужб на Константина Малофеева

ФСБ России предотвратила организованное украинскими спецслужбами покушение на российского бизнесмена, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщил центр общественных связей спецслужбы. Его автомобиль планировали подорвать под контролем Службы безопасности Украины.

По данным ФСБ, организатором покушения является основатель и один из руководителей подконтрольного СБУ так называемого «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин. Он был непосредственным организатором и участником нападения 2 марта на приграничные села Брянской области.

«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу». По такой же схеме было совершено убийство российской журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России: «теракт» (ст. 205), «участие в деятельности террористической организации» (ст. 205.4) и «незаконный оборот взрывчатых веществ» (ст. 222.1).

ФСБ также сообщила, что в августе 2022 года предотвратила организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. По данным спецслужбы, при оказании вооруженного сопротивления были убиты двое сторонников организованных Капустиным праворадикальных организаций «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане России Кейнер и Ушков.

Добавим, что ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно как подозрительный мужчина в медицинской маске некоторое время ходит вокруг автомобиля Малофеева, потом закладывает неизвестный предмет под днище машины, а затем быстро покидает это место. Машину бизнесмена разминировали при помощи робота-сапера. Он обнаружил подозрительный предмет, замотанный в пакет и прикрепленный к днищу авто.

Москва, Наталья Петрова

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