Басманный суд заочно арестовал убийцу Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал сбежавшую из России Наталью Вовк, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Вовк Натальи Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «е», «ж», «л» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля, которым управляла, 20 августа в Подмосковье. 22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной и назвала подозреваемую – гражданку Украины Наталью Вовк, 1979 года рождения. По данным ФСБ, убийство было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами». Сразу после исполнения теракта Вовк выехала за границу.

29 августа Федеральная служба безопасности установила еще одного подозреваемого. «Установлено, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р.», – говорилось в сообщении спецслужбы.

Москва, Андрей Дорофеев

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