В немецком аэропорту автомобиль сбил несколько пешеходов

В аэропорту в Германии автомобиль сбил несколько людей. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел на парковке аэропорта Кельн/Бонн. По данным правоохранителей, мужчина за рулем целенаправленно подъезжал к пешеходам и сбивал их. Он также повредил несколько припаркованных автомобилей.

Точное число пострадавших неизвестно. Отмечается, что у них в основном легкие травмы.

При этом сам водитель попал в больницу. Он оказал сопротивление при задержании. Предположительно, мужчина страдает психическими расстройствами.

Берлин, Зоя Осколкова

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