На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7

На Байкале произошло землетрясение, эпицентр которого залегал в акватории озера. По данным МЧС, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

О подземных толчках сообщил дежурный сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции». Магнитуда землетрясения составила 4,7, энергетический класс – 12,4.

Эпицентр находился в акватории озера Байкал, в 20 км юго-восточнее от села Еланцы Ольхонского района. При этом жители Иркутска также ощутили подземные толчки.

«По информации с ЕДДС муниципальных образований информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», – добавили в региональном управлении МЧС.

Иркутск, Зоя Осколкова

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