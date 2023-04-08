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Суббота, 8 апреля 2023, 11:36 мск

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Самодельную бомбу нашли под машиной полицейского в Мелитополе

Подозрительный предмет нашли под автомобилем сотрудника полиции в Мелитополе. Об этом сообщило Главное управление МВД по Запорожской области. Отмечается, что специалисты изъяли неизвестный предмет и уничтожили.

«Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

По информации полицейского главка, подозрительный предмет с машины полицейского снял робот. Им оказался небольшой пакет, обмотанный скотчем.

Как сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах региона, обнаруженный пакет представлял собой самодельное взрывное устройство.

О найденной самодельной бомбе под автомобилем правоохранителя также сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На Запорожье предотвращен теракт», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 3 апреля в центре Мелитополя был подорван автомобиль главы Акимовского района Запорожской области Максим Зубарев. Чиновник получил серьезные ранения. СКР возбудил уголовное дело после покушения на Зубарева.

23 марта в Мелитополе пытались взорвать замначальника отдела участковых уполномоченных полиции местного УВД. В результате взрыва полицейский получил ранения и был госпитализирован.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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