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Четверг, 27 апреля 2023, 15:55 мск

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Жительница Таиланда отравила цианидом 12 человек

Жительницу Таиланда подозревают в убийстве 12 человек. Женщина травила друзей и знакомых цианидом и грабила их.

Выйти на серийную маньячку удалось случайно. Женщина отправилась со своей подругой на реку, чтобы провести там буддистский ритуал. Однако на месте подруге стало плохо – она потеряла сознание и вскоре скончалась. При вскрытии в теле были обнаружены следы цианида.

Следователи начали распутывать это дело и обнаружили еще 11 похожих случаев. Все жертвы были так или иначе связаны с одной женщиной, которая и попала под подозрение. По мнению правоохранителей, после отравления убийца забирала себе ценные вещи и деньги своих жертв.

Сама фигурантка отрицает свою вину. Полицейские также допросили ее бывшего мужа – старшего офицера полиции. Доказать причастность женщины ко всем убийствам будет нелегко, так как многие жертвы были кремированы.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Таиланд, В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Убийства,