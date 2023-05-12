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Пятница, 12 мая 2023, 13:23 мск

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. По предварительным данным, в результате несколько человек пострадали. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны AFAD.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в районе Саимбейли турецкой провинции Адана. Очаг залегал на глубине около семи километров.

Точное количество пострадавших не называется. По словам главы AFAD Юнуса Сезера, ситуация в районе бедствия находится под контролем.

Напомним, утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. Жертвами землетрясения стали около 50 тысяч человек.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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