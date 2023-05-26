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Пятница, 26 мая 2023, 14:33 мск

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Россиянин пытал соседа кипятком и сжег заживо за отказ одолжить денег

Житель Ивановской области облил соседа кипятком, а затем сжег вместе с домом из-за отказа дать деньги в долг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Убийство было совершено 21 мая в селе Архиповка. 45-летний местный житель пришел к своему 36-летнему приятелю и попросил одолжить денег, но тот отказал.

Тогда гость избил хозяина палкой, а затем стал пытать, поливая жертву кипятком из чайника. Когда пострадавший потерял сознание, преступник поджег дом, открыл газ и скрылся. В результате мужчина погиб.

Следователи установили личность подозреваемого, вскоре он был задержан. При себе у убийцы обнаружили телефон жертвы. Расследование продолжается.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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