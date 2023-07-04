Шесть беспилотников сбиты в Новой Москве, Подмосковье и Калужской области (ОБНОВЛЕНО)

В Новой Москве средствами радиоэлектронной борьбы подавлены два беспилотника самолетного типа, еще один сбит в Калужской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позднее информагенства сообщили об уничтожении еще одного БПЛА в районе подмосковной Кубинки. Он упал на территории военного объекта.

Обновлено. Силы ПВО сбили еще два беспилотника в Новой Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет.

По информации собеседника ТАСС, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. «Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один – в Калужской области», – рассказал источник. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Обломки БПЛА, сбитых в Новой Москве, упали на территории поселка Валуево, который находится неподалеку от аэропорта Внуково. На месте работают оперативные службы.

Позже стало известно о сбитом беспилотнике самолетного типа рядом с подмосковной Кубинкой. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на экстренные службы. Источник ТАСС уточнил, что дрон упал на территории одного из военных объектов в Кубинке. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Самолеты, прибывающие в аэропорт Внуково, перенаправляют в другие аэропорты. По данным на 7:30 мск, из Внуково в аэропорты Шереметьево и Домодедово направлены 14 рейсов, рассказал источник во аэрогавани. Во Внуково также были задержаны порядка 20 рейсов, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт между 6 и 9 часами утра, следует из данных онлайн-табло.

Росавиация в свою очередь сообщила о введении ограничений по приему и выпуску самолетов в аэропорту Внуково с 05:10 мск, которые впоследствии были продены до 08:00 мск. Отмечается, что ограничения введены «по техническим причинам, независящим от аэропорта». Другие аэропорты московского авиаузла работают штатно.

Москва, Наталья Петрова

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