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Вторник, 4 июля 2023, 09:41 мск

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Минобороны сообщило подробности атаки дронов ВСУ в Новой Москве и Подмосковье

Минобороны России сообщило о пресечении попытки Киева ударить пятью беспилотниками по объектам на территории Московской области и Новой Москвы утром во вторник, 4 июля.

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Минобороны отметили, что в результате попытки террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что утром 4 июля украинские беспилотники пытались осуществить атаку в Новой Москве и области. Он отметил, что все обнаруженные БПЛА были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, еще один – в районе подмосковной Кубинки, он упал на территории военного объекта.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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