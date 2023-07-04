Собянин: отражена еще одна попытка атаки украинских беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о очередной попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и области.

«На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, жертв и пострадавших нет. «Экстренные службы работают на местах произошедшего», – добавил он.

Мэр также сообщил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. «В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Один беспилотник был уничтожен в Калужской области, еще один – в районе подмосковной Кубинки, он упал на территории военного объекта.

В аэропорту Внуково с 5:10 мск вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечалось, что 14 рейсов были перенаправлены в другие столичные аэропорты.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»