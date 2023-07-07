В Казани задержали наркодилера с мармеладными мишками с коноплей

В Казани задержали распространителя конфет, содержащих наркотики. Дома у подозреваемого полицейские обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники остановили автомобиль и обнаружили пакет с мармеладными конфетами общей массой более 650 г. «Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы. В ходе дальнейшей работы в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные предметы», – говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства мужчины, который был за рулем, полицейские обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли, а также различные предметы, которые доказывают, что он занимался распространением наркотиков. Были изъяты 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 кг, также около 240 г готовой марихуаны и 200 мл гашишного масла.

Подозреваемый свою вину признал, его поместили под стражу.

Казань, Зоя Осколкова

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