В районе Керчи средства ПВО сбили крылатую ракету

В районе Керчи силами противовоздушной обороны (ПВО) сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – добавил он.

Стоит отметить, что сегодня сообщалось о новых пробках в районе Крымского моста, что может быть связано с усилением мер безопасности. Согласно последним данным, автоочередь со стороны Краснодарского края достигает 500 машин.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за октябрьский подрыв Крымского моста лежит на киевском режиме.

Керчь, Светлана Антонова

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