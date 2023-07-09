В минобороны Украины признали причастность к атаке на Крымский мост

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за подрыв Крымского моста лежит на киевском режиме.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», – написала она в телеграм-канале.

Комментируя признание Маляр, официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала: «Террористический режим». «Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» – планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса», – отметила она.

Ранее представители власти Украины отрицали причастность к осенней атаке на Крымский мост. В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Киев хотел «перерезать логистический путь» на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но какие именно, не стал уточнять. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отрицал, что за атакой на мост стояли украинские спецслужбы.

Напомним, теракт на Крымском мосту был совершен утром 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля со взрывчаткой загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

ФСБ заявила о причастности к ЧП украинское ГУР и лично Буданова. В ходе расследования было задержано восемь человек.

Киев, Светлана Антонова

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