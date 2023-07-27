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Четверг, 27 июля 2023, 16:31 мск

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В Польше пьяный мужчина пришел в полицию с букетом из конопли

Фото: Pixabay

В Польше в отдел полиции пришел мужчина с кустом конопли в руках. Он хотел принести извинения, а теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в Ленчице (Лодзинское воеводство). 38-летний мужчина сказал, что хочет извиниться и протянул букет травы. Как выяснилось, это был каннабис. Полицейские провели обыск по месту жительства посетителя и обнаружили еще 18 кустов конопли в разных фазах роста.

Кроме того, выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. За что именно он хотел извиниться, не уточняется.

Согласно польскому законодательству, за выращивание наркотических веществ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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