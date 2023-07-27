Беспилотник упал во двор частного дома в Воронежской области

Правительство Воронежской области сообщило об обнаружении беспилотника самолетного типа в частном подворье в Верхнехавском районе.
«Место обнаружения БПЛА оцеплено. Спецслужбы работают на месте», – говорится в сообщении в телеграмм-канале областного правительства.
Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, в июне беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Воронеже. Тогда пострадали три человека. По данным СМИ, дрон летел в сторону Воронежского авиазавода, но был заглушен с помощью РЭБ. В итоге беспилотник сбился с маршрута, врезался в жилой дом и взорвался.
В середине июля недалеко от Воронежа системой ПВО были сбиты три БПЛА.
Воронеж, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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