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Суббота, 5 августа 2023, 18:51 мск

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Число жертв оползня в Грузии достигло 14: среди пропавших может быть гражданка России

Фото: Newsgeorgia.ge

На месте схода оползня в Грузии обнаружено 14 тел погибших, передает News-Georgia. Как сообщается, в розыске остаются более 20 человек.

Оползень сошел на курортный поселок Шови около 15:15 часов 3 августа. В это время большинство отдыхающих были на прогулке, поэтому коттеджи, куда пришелся основной удар стихии, были почти пусты. До домиков пока не удается добраться, но спасатели предположили, что строения полностью разрушены.

В настоящее время проверяется информация о пропаже в зоне оползня в Раче гражданки России Ксении Тричевой. О том, что она могла находиться в поселке Шови в момент трагедии сообщают ее друзья. На связь она не выходит.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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