В Красноярском крае обнаружили разлив нефтепродуктов

В Красноярском крае выясняют, кто ответственен за разлив нефтепродуктов у реки Кочечум. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Нефтепродукты обнаружили на севере края у прибрежной зоны реки Кочечум в границах поселка Тура. «Предположительно, происшествие случилось при разгрузке самоходного речного судна. Его собственник устанавливается», – говорится в сообщении.

Специалисты предотвратили попадание горюче-смазочных материалов в том месте, где осуществляется водозабор для населения вниз по течению реки.

На место происшествия выехал прокурор района. Виновные лица устанавливаются, добавили в надзорном ведомстве.

Красноярск, Зоя Осколкова

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