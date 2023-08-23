Российский ученый погиб во время похода в немецких Альпах

В Германии погиб российский ученый. Мужчина сорвался в пропасть во время похода в Альпах.
Тело 34-летнего Дмитрия Федянина нашли у подножия пика Хоэр Лафельд в нацпарке Берхтесгаден, передает телеграм-канал Mash. По данным экспертизы, россиянин сорвался со 150-метровой высоты.
Об исчезновении Федянина сообщил хозяин дома, где тот проживал. Россиянин работал старшим научным сотрудником отделения нанооптики Зигенского университета.
Было известно, что мужчина в одиночку отправился в горы. Его искали несколько дней. Предположительно, Федянин воспользовался приложением для прокладки маршрута в Альпах и зашел в местность, далекую от популярных трасс. Вероятно, ученый поскользнулся на мокрой траве и упал с обрыва.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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