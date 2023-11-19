В Красноярском крае школьник зарубил топором 12-летнего мальчика

В Красноярском крае расследуют убийство 12-летнего мальчика. В совершении преступления подозревают сверстника погибшего.

В правоохранительные органы обратилась жительница города Ачинска с сообщением, что ее сын пропал. Тело мальчика нашли в реке Мазулька. На трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

«В ходе осмотра места происшествия, по близости с рекой, на территории частного дома по улице 3-я Западная города Ачинска обнаружены следы крови, а также предметы со следами крови, в огороде дома найден рюкзак потерпевшего, обнаружена тележка со следами вещества бурого цвета», – отмечается в сообщении регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Под подозрение попали 12-летний школьник и его отчим.

Телеграм-канал Baza сообщает, что мальчика зарубил топором сверстника, а потом вывез труп и бросил в воду. На допросе подросток заявил, что погибший оскорблял его мать, из-за чего и возник конфликт.

Красноярск, Зоя Осколкова

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