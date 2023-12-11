В Казахстане здание обрушилось после взрыва газа

В Казахстане произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали семь человек. На месте работают экстренные службы.

ЧП случилось в Костанае в жилом комплексе «Амангельды». Несколько человек оказались под завалами, проводится поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Двоих достали из-под обломков и передали медикам. Еще один раненный находится под бетонной плитой, ему зажало ногу.

Спасение осложняется тем, что конструкция очень неустойчивая и может обрушиться в любой момент. На место прибыл аким области, работает оперативный штаб.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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