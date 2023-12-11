российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 декабря 2023, 15:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане здание обрушилось после взрыва газа

В Казахстане произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали семь человек. На месте работают экстренные службы.

ЧП случилось в Костанае в жилом комплексе «Амангельды». Несколько человек оказались под завалами, проводится поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, пострадали семь человек. Двоих достали из-под обломков и передали медикам. Еще один раненный находится под бетонной плитой, ему зажало ногу.

Спасение осложняется тем, что конструкция очень неустойчивая и может обрушиться в любой момент. На место прибыл аким области, работает оперативный штаб.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Казахстан

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго россиянина при пожаре в хостеле / В Казахстане жертвами пожара в хостеле стали 13 человек, в том числе россиянин / Россия и Казахстан подписали «амбициозный» План действий на три года / До 46 человек выросло число жертв аварии на шахте в Казахстане / Казахстан собирается ужесточить выдачу банковских карт иностранцам / На космодроме Байконур возник риск ухудшения эпидситуации по кори / Токаев «играет с огнём»: в Госдуме оценили антироссийские перспективы Казахстана / Токаев: Казахстан не стал «анти-Россией»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,