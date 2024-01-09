Житель Смоленской области расчленил гостью во время празднования Нового года

В Смоленской области обнаружили части тела женщины в мусорных контейнерах. Правоохранительным органам удалось вычислить подозреваемого и задержать его.
Страшную находку сделали работники компании по вывозу мусора города Вязьмы. Они нашли фрагменты тела женщины и обратились в полицию. Подозреваемого установили через несколько часов.
Выяснилось, что двое мужчин и две женщины праздновали Новый год, одна пара ушла с торжества, а хозяин дома и его гостья продолжили распивать спиртное, но между ними возник конфликт. Мужчина придушил свою оппонентку и лег спать. Утром он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, и решил спрятать тело на балконе.
Последующие несколько дней убийца провел в запое, а затем ездил на работу в Москву. Вернувшись домой, он решил избавиться от трупа, расчленил тело и части выбросил в мусорные контейнеры.
Смоленск, Зоя Осколкова
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