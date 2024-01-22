В Красноярске полицейские за взятку подменили наркотики на муку

В Красноярске двоих полицейских подозревают во взяточничестве. За деньги они подменили наркотики на муку и отправили на экспертизу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в октябре прошлого года сотрудники полиции задержали 22-летнюю жительницу Красноярска, у которой при себе обнаружено расфасованное неустановленное наркотическое средство. Двое оперуполномоченных отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции предложили женщине освободить ее от уголовной ответственности за вознаграждение.

«После чего подозреваемые осуществили подмену неустановленного средства, обнаруженного у задержанной, на пшеничную муку, которую направили на экспертизу», – говорится в сообщении. За это полицейские получили 100 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время оперуполномоченные задержаны.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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