ВСУ атаковали беспилотниками три российских региона: один из аппаратов спровоцировал пожар на Волгоградском НПЗ

Министерство обороны РФ сообщило о пресечении новой попытки атаки украинских беспилотников по трем российским регионам. Один из аппаратов, сбитый в Волгоградской области, спровоцировал пожар на местном нефтезаводе.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей», – уточнили в оборонном ведомстве.

Как уточнил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БпЛА в Калачевском районе и в районе Заканалья. «В результате последствий падения сбитого БпЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», – сообщил он.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о ЧП на НПЗ поступило в 04:42. По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. К настоящему времени последствия возгорания устранены.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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