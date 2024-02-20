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Вторник, 20 февраля 2024, 12:05 мск

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным Дагестанской геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло около девяти часов утра в Агульском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров в 14 километрах от населенного пункта Яркуг.

«Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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