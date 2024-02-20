Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным Дагестанской геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло около девяти часов утра в Агульском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров в 14 километрах от населенного пункта Яркуг.

«Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского районов», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube