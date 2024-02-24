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Суббота, 24 февраля 2024, 11:54 мск

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На Кубани потерпел крушение летательный аппарат

В Краснодарском крае разбился летательный аппарат. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. На месте работают экстренные службы.

Авиакатастрофа произошла в районе хутора Трудовая Армения накануне около восьми часов вечера. После падения возник пожар площадью 250 кв. м. Отмечается, что угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.

«В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы», – говорится в сообщении оперштаба.

Сначала сообщалось о падении двух аппаратов, но по уточненной информации он был один. Местных жителей попросили не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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