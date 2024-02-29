Полицейские Казахстана задержали подозреваемого в убийстве трех человек в России

В Казахстане правоохранители задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трех человек в России. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.
«В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту «Жибек-Жолы». В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек», – говорится в сообщении.
За последнюю неделю на территории Казахстана были задержаны 87 разыскиваемых уголовных преступников, 17 из них – по запросу иностранных правоохранительных органов.
Ранее в Туркестанской области при попытке пересечь госграницу был задержан россиянин, подозреваемый в двойном убийстве на территории соседнего государства.
Астана, Зоя Осколкова
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