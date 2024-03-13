Минобороны РФ сообщило о новой атаке дронов на Белгородскую область

Сегодня около 15.30 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотники были сбиты в Белгородском районе около сёл Ближнее и Головино. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня ВСУ атаковали Белгород также с помощью беспилотников самолетного типа. Один БПЛА врезался в многоквартирный дом, второй дрон – упал в реку. До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. Отмечалось, что пострадавших нет, поврежден фасад и выбиты окна.

Минувшей ночью киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы, подтвердили в Минобороны РФ. Ночью и утром средства ПВО в шести областях обезвредили 58 БПЛА самолетного типа, в том числе в Белгородской, Брянской, Курской Ленинградской и Рязанской областями.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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