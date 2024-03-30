Ещё два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Сегодня около 7:30 и 8:00 мск пресечены новые попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщило министерство обороны РФ, средства противовоздушной обороны были сбиты два БпЛА.

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских войск. Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». Реактивные снаряды перехвачены дежурными средствами ПВО.

Вместе с тем в результате одной из атак беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом. В результате взрыва погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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