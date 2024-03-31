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Воскресенье, 31 марта 2024, 13:33 мск

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В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции: ночью спецназ ФСБ блокировал вооруженных преступников

В Дагестане объявлен режим контртеррористической операции (КТО) после обнаружения вооруженных лиц, причастных к экстремистской деятельности. Как сообщил Национальный антитеррористической комитет (НАК), сегодня ночью преступники были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске.

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – говорится в сообщении НАК.

В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального Управления ФСБ введён правовой режим КТО. Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов в телеграм-канале уточнил, что режим КТО введен в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска. По его словам, в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», – отметил Умавов.

Махачкала, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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