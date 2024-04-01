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Понедельник, 1 апреля 2024, 15:01 мск

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Задержанные в Дагестане боевики финансировали теракт в «Крокусе»

В Дагестане задержали иностранных граждан, которые финансировали нападение на «Крокус Сити Холл», а также готовили еще один теракт. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Четверо иностранцев действовали в составе террористической ячейки, они планировали совершить теракт в городе Каспийске. «Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после теракта преступники намеревались выехать из России.

«Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве», – добавили в спецслужбе.

Режим контртеррористической операции был введен в Дагестане сегодня ночью. Преступники были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске, вскоре их задержали. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе». Девять из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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