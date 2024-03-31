В Дагестане обезврежены трое боевиков

В Дагестане в ходе контртеррористической операции задержаны трое вооруженных боевиков, которые планировали совершение терактов. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Утром в Махачкале и Каспийске органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить преступления террористической направленности», – заявил НАК.

Как уточняется, при осмотре мест задержания преступников обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В НАК также уточнили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в двух районах Махачкалы и Каспийске был введен режим контртеррористической операции.

Махачкала, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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