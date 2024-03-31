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Воскресенье, 31 марта 2024, 14:21 мск

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Террористов в Дагестане выявили в результате усиления мер безопасности после теракта в «Крокусе»

Задержанные в Дагестане спецназом ФСБ террористы могли планировать теракты на территории республики. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Меликов. По его словам, боевиков удалось выявить в результате усиления мер безопасности после теракта в «Крокус сити холле».

«Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики», – отметил глава республики, пояснив, что «выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье».

В настоящее время в Дагестане отменен режим контртеррористической операции. «В 12:00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращён», – сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов со ссылкой на оперативный штаб.

Режим КТО был введен сегодня ночью. Спецназ СФБ блокировал вооруженных боевиков в жилых домах. После их задержания Национальный антитеррористической комитет уточнил, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Махачкала, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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