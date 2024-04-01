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Понедельник, 1 апреля 2024, 20:00 мск

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Израильтяне уничтожили в Дамаске генерала КСИР

Архив, фото: агентство «Анадолу»

В результате атаки ВВС Израиля по консульству Ирана в понедельник, 1 апреля, погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Захеди, – передает иранское агентство Fars.

В свою очередь, телеканал Al Hadath сообщает, что из-за атаки на посольство Ирана в Дамаске израильских ВВС погибло, минимум, восемь человек, а по данным агентства SANA, здание диппредставительства разрушено полностью. Агентство Sabrin сообщило, что посол Ирана не пострадал. Агентство Tasnim пишет, что погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек, пострадали 12 человек.

Также ближневосточные СМИ сообщают, что после израильского авиаудара резиденция посла Ирана в Дамаске практически полностью уничтожена.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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