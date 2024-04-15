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Понедельник, 15 апреля 2024, 13:59 мск

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В Ингушетии мужчина застрелил подростка в автомобиле

Житель Ингушетии поссорился со своим односельчанином и выстрелил в его машину. В результате был смертельно ранен 14-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел в селе Инарки в Малгобекском районе. Между двумя мужчинами возникла ссора, один из них взял охотничий гладкоствольный карабин «Сайга-12С» и выстрелил в автомобиль своего оппонента.

Оказалось, что в салоне машины находился 14-летний подросток. Мальчик скончался в больнице от огнестрельного ранения в живот.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Отмечается, что оружие было зарегистрировано.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,