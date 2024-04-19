российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 апреля 2024, 00:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Появились подробности гибели военкора «Известий»

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, говорится: «Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона – после сброса боеприпаса с беспилотника он получил ранение, впоследствии скончался. Журналист выполнял профессиональный долг – снимал репортаж в Запорожской области. Ему было 42 года».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил глубокие соболезнования семье и коллегам корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Над Белгородской областью уничтожено три украинских беспилотника / Белый дом объявил о незамедлительной поставке оружия Киеву после подписания закона об этом президентом США / Киевский режим запретил богослужения на Пасху / Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник / МВФ: Конфискация российских активов в пользу Украины несет риски мировой валютной системе / Зеленский снова выпрашивал у НАТО системы Patriot, авиацию и миллион снарядов / Столтенберг пообещал Киеву укорить поставки систем ПВО / Краснов заявил венесуэльскому коллеге об очевидности «украинского следа» в теракте в «Крокус сити холле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,