Появились подробности гибели военкора «Известий»

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, говорится: «Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона – после сброса боеприпаса с беспилотника он получил ранение, впоследствии скончался. Журналист выполнял профессиональный долг – снимал репортаж в Запорожской области. Ему было 42 года».

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил глубокие соболезнования семье и коллегам корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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