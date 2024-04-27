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Суббота, 27 апреля 2024, 15:32 мск

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Неизвестные подожгли вертолет на аэродроме Остафьево в Москве

Вертолет, принадлежащий Московскому авиационному центру, подожгли неизвестные на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная». Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным источника издания, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. На месте работали две спасательные машины аэродрома.

На месте происшествия следователи обнаружили пять стеклянных и одну пластиковую бутылки с запахом горючей жидкости, монтировку, сумку для сменной обуви, обрывки колючей проволоки и пару перчаток.

ГКУ «Московский авиационный центр» использует вертолеты для тушения пожаров.

Ранее в Самарской области задержали 16-летних подростков за попытку поджога военного вертолета Ми-8. Юноши заявили, что действовали по заданию украинского куратора. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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