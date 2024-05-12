Силы ПВО пресекли новые удары беспилотниками и ракетами по четырем регионам РФ

Минувшей ночью пресечены новые попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Точка-У» по объектам на территории РФ.

Как говорится в сообщении министерства обороны, дежурными средствами ПВО уничтожены: две ОТР над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Липецкой области.

Один беспилотник был перехвачен над территорией Волгоградской области. Как уточнил глава региона Андрей Бочаров, после падения и детонации аппарата на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. «Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар ликвидирован. Жертв нет», – пояснил он.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские удары пришлись по городу Шебекино, были разрушены линии электропередачи и повреждены производственные здания.

По его словам, мощный обстрел произошел накануне вечером – в Белгороде и Белгородском районе повреждены жилые дома, погибла женщина и ещё 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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