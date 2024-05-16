Крым снова попытались атаковать морские безэкипажные катера

Сегодня около 14:00 мск украинской стороной была предпринята новая попытка атаки на Крым. Как сообщило министерство обороны РФ, в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины.

«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», – уточнили в ведомстве.

При этом около 15:30 мск в западной части акватории Чёрного моря был обнаружен ещё один следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины, который также был уничтожен.

Симферополь, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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