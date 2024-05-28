Американский истребитель пятого поколения разбился в США

В штате Нью-Мексико при взлете из аэропорта Альбукерке во вторник, 28 мая, потерпел крушение новейший американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, – передают местные СМИ.

В сообщении телеканала KOAT говорится: «На место крушения прибыли экстренные службы. По данным властей, на борту был один пилот, он, по предварительным данным, успел катапультироваться, и сейчас госпитализирован. Причины крушения самолета неизвестны».

Информацию подтверждает местный портал Kob, в заметке которого говорится: «Экстренные службы отреагировали на сообщение о крушении военного самолета рядом с Рио-Браво. По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта. Сообщается о сотрясении у пилота, которого доставили в больницу».

В местных соцсетях распространяется видео с места крушения, на котором видны обломки самолета, залитые пеной для тушения пожара.

Альбукерке, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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