Иранский Генштаб исключил диверсию в авиакатастрофе вертолета с президентом Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в среду, 29 мая, выпустил второй отчет по итогам расследования катастрофы вертолета президента страны Эбрахима Раиси, в котором исключается версия о падении воздушного судна из-за взрыва, произошедшего в результате диверсии, – сообщает государственный телеканал IRIB.

В заявлении иранского Генштаба, в частности, говорится: «По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения с горным склоном».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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