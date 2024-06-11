В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за миллионные хищения

В Карачаево-Черкесии выявили организованную группу, в которую входили чиновники и силовики. Подозреваемые похитили около 60 млн рублей, выделенных на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР». Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 млн рублей», – говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

«У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность. В настоящее время осуществляются мероприятия по выявлению иных эпизодов преступной деятельности», – добавили в спецслужбе.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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