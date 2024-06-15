Семь жителей Белгородской области погибли после атак ВСУ

В Белгородской области в результате вчерашних атак со стороны Украины погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вчера у нас погибли 7 мирных жителей от рук ВСУ, 10 пострадали, 3 госпитализированы. Хотел высказать самые искренние слова соболезнования всем родным и близким», – сказал он.

Губернатор также уточнил, что в Шебекино после обрушения подъезда многоквартирного дома в результате украинского обстрела завершены поисково-спасательные работы. Из-под завалов удалось поднять останки 4 человек.

«К сожалению, еще одна погибшая – женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью. Количество пострадавших мирных жителей составляет 6 человек. С верхних этажей здания спасены 6 человек», – пояснил Гладков.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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