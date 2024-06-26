Пентагон отрицал, что пляж Севастополя был целью удара

Пляж в Севастополе не был целью украинского удара, заявил официальный представитель Пентагона. По его словам, ракеты летели к военному объекту, который Украина самостоятельно выбрала в качестве мишени.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц. Пляж не был намеченной целью», – сказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Представитель Пентагона отказался комментировать данные о том, что мирные граждане в Севастополе пострадали именно от американских ракет ATACMS. Он переадресовал этот вопрос украинским военным и подчеркнул, что Украина «самостоятельна в выборе военных целей».

Днем 23 июня ВСУ выпустили несколько ракет ATACMS с кассетной частью по Севастополю. Одну не удалось сбить, и она взорвалась над пляжем. В результате погибли два взрослых и два ребенка, 151 пострадал, в их числе 27 детей. Четыре ребенка до сих пор находятся в реанимации московской больницы.

Москва считает Вашингтон ответственным за гибель мирных граждан наравне с Киевом, о чем заявила послу США. В Кремле пригрозили последствиями за эту атаку.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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