В Ингушетии спецслужбы задержали подозреваемого в коррупции директора госучреждения

ФСБ России по Ингушетии задержала директора государственного казенного госучреждения. Его подозревают в получении взяток.

«Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия <...> пресечена противоправная деятельность директора государственного казенного учреждения, причастного к получению от адвоката адвокатской палаты Республики Ингушетия и представителя строительных организаций взяток в виде денежных средств в значительном размере за выдачу положительных заключений по результатам оценки проектно-сметной документации объектов строительства социального значения», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбудили по статьям о получении и даче взятки. В общей сложности задержали трех человек, двое заключены под стражу, третий подозреваемый – отправлен на домашний арест.

Как сообщают местные телеграм-каналы, речь идет о главе управления государственной экспертизы.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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