На Камчатке по делу о незаконной миграции арестована директор паспортно-визового сервиса МВД РФ

На Камчатке директора паспортно-визового сервиса МВД РФ заключили под стражу по делу о незаконной миграции. Руководитель филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по Камчатскому краю стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, подозреваемая с января 2024 года незаконно получала деньги за оформление уведомлений о заключении или прекращении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ для мигрантов, обратившихся за продлением патента.

Кроме того, согласно данным следствия, фигурантка с апреля 2021 года по июнь 2024 года «организовала беспрепятственный прием экзаменов у иностранных граждан, не обладающих базовыми познаниями русского языка, истории РФ и основ законодательства РФ». Это повлекло незаконные оформление и выдачу мигрантам соответствующих сертификатов, необходимых для получения ими разрешений на работу и патентов и легализации на территории Камчатского края.

Женщине по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламентарии поддержат законопроект по расширению списка правонарушений, за которые мигрантам грозит выдворение из России.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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